İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 17 Ekim’de Batman’da 11 ilin katılımıyla yapılan bölge toplantısının ikincisi Tunceli’de düzenlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin başkanlık edeceği toplantıya ev sahibi Tunceli’nin yanı sıra Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa’nın valileri katılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında yarın gerçekleştirilecek 'Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı'da yürütülen çalışmalar ve sahadaki güncel durum kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

İSTİHBARAT VE TERÖRLE MÜCADELE YÖNETİCİLERİ KATILIYOR

Toplantıya; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Vali, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat Başkanları ile Terörle Mücadele Daire Başkanları da katılacak. Bölgesel değerlendirmelerin yapılacağı programda Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa illerinin valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri yer alacak.

İLK TOPLANTI BATMAN'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakan Çiftçi başkanlığında 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle 17 Ekim'de Batman'da yapılan bir önceki bölge valileri toplantısına; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'ın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılmıştı. Batman’da düzenlenen bir önceki toplantıda 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar, bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzeninin tahkimine yönelik adımlar ele alınmıştı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır