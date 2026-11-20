Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer dün AK Parti'ye katılmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yüceer'in AK Parti'ye transferiyle ilgili olarak dikkat çeken bir iddiada bulundu.

ÖZEL'DEN CANDAN YÜCEER İÇİN 'BASKI' İDDİASI

Yüceer'in transfer sürecine ilişkin konuşan Özel, "Partimizden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen belediye başkanı, 10 gün önce buraya gelip hem ağır baskılar altında olduğunu söylemiş hem de kurultayda divan başkanlığı yapmak istediğini söylemişken" şeklide ifadelere yer verdi.

"2 GÜN SONRA AK PARTİ'YE KATILMAYA KARAR VERİYOR"

Özer, Yüceer'in AK Parti'ye geçiş sürecinin zamanlamasına da dikkat çekti ve "Kurultaydan iki gün önce bir anda Tekirdağ'daki küçük bir yerel tartışmadan partiden ayrılmaya, iki gün sonra da AK Parti'ye katılmaya karar veriyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer ise Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek için bu kararı aldığını belirtmiş ve "Siyasetin en önemli tarafının insanlarla kurduğunuz gönül bağı olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar attığım her adımda bu bağ ve Tekirdağ'a duyduğum sevgi ve sorumluluk benim için yol gösterici oldu. Bugün ise Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek, daha fazla insana dokunabilmek ve şehrime daha fazla katkı sunabilmek için yeni bir sorumluluk üstleniyorum. Öncelikle beni sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığınız ve en önemlisi de bu ailenin bir parçası yaptığınız için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere desteği, emeği, güveni olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlikte güzel işler başaracağımıza, güzel izler bırakacağımıza ve mavi gözlü şehrimi Tekirdağımızın potansiyelimi daha ileri taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin" demişti.