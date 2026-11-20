Son dakika: Sözcü TV soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Yonca Yücekaleli hakkında ev hapsi kararı verilirken, Funda Sidali, İsmail Öz ve Mustafa Asım Akgül de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

3 İSME İMZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YURT DIŞI YASAĞI

Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda Yonca Yücekaleli'nin ev hapsine alınmasına hükmedildi.

Funda Sidali, İsmail Öz ve Mustafa Asım Akgül hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Böylece “Sözcü” soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört isim, haklarında uygulanan adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmış oldu.