İzmir'de acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan ambulansın önüne park edilen araçlar nedeniyle yaşanan tartışma şiddete dönüştü. İddiaya göre ilerlemekte zorlanan ambulansın sürücüsü, yolun açılması için korna çaldı. Bunun üzerine çevrede bulunan bir kişiyle ambulans şoförü arasında tartışma çıktı.

10 DAKİKA SONRA YENİDEN KARŞILAŞTILAR

İlk tartışmanın üzerinden yaklaşık 10 dakika geçtikten sonra yeniden göreve çıkan ambulansın sürücüsü, kırmızı ışıkta beklediği sırada aynı kişiyle karşılaştı.

AMBULANSIN CAMINI KIRIP ŞOFÖRE SALDIRDI

Asayiş Berkemal isimli hesaptan paylaşılan görüntülere göre; öfkeli kişi, bu kez ambulansa yönelerek aracın camını kırdı.

Ardından sürücüye defalarca yumruk atarak darbetti.