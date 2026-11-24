Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TAM LİSTESİ ERDOĞAN'IN ELİNDE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a listeyi açıklama çağrısında bulunan Özel, "Soyguncuların vurguncuların tam listesi Erdoğan’ın elinde. Arkadaşlarımız açıklayınca işlerine gelmeyince susuyorlar. Bir virgül yanlış olunca 7 dakika içinde düzeltiyorlar" dedi.

"SAYIN ERDOĞAN AÇIKLA LİSTEYİ DE BİRAZ DA BİZ ŞAŞIRALIM"

Özel sonrasında ise "Şaşırıyor insan diyor. Sayın Erdoğan açıkla listeyi de biraz da biz şaşıralım. Bu da yetmezmiş gibi bir de mağdurlarla resmen alay ediyorlar. Ya gerçekten haberi yok, bu durumda mesele ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybettiğini gösteriyor.

"ŞİMDİ DE KORKMAYIN PARALAR ÖDENDİ DİYORLAR"

Herkes şunu bilsin, aynı deprem gibi 11 ilde yaşananları farklı anlatıp 70 ilde algı yaratıyorlardı. Şimdi de korkmayın paralar ödendi diyorlar. Ana parasını faiziyle aldığını bildiğimiz tek kişi var o da Fatma Betül Sayan Kaya. O da para elindeydi, ana para ve faizi hesapladı, gerisini cami avlusuna bırakır gibi tövbe hesabına bıraktı, kaçtı. Çünkü öyle söylediler" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER İÇİN İKRAMİYE VAADİ

Öğretmenlerle ilgili de açıklamada bulunan Özel, 2002 yılında en düşük öğretmen maaşının 635 lira olduğunu ve bu maaşla 20 çeyrek altın alınabildiğini, bugün ise en düşük öğretmen maaşıyla yalnızca 7 çeyrek altın alınabildiğini söyledi.

Özel konuyla ilgili olarak, "20 çeyrek altından 7 çeyrek altına gerileyen, 13 çeyrek altının öğretmenin cebinden alındığı bir düzen kurdular" dedi.

Özel, öğretmenler günü için ikramiye vaadinde de bulundu ve "Nitelikli eğitimi, zenginin ayrıcalığı olmaktan çıkaracağız. Okullarda temiz içme suyu ve bir öğün ücretsiz yemeği vereceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz" ifadelerini kullandı.