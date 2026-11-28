28 Kasım Cumartesi 2026 için İzmir hava durumu hakkında canlı, doğrulanmış tahmin verilerine erişemiyorum. Bugünün sıcaklığını ya da yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktarmam doğru olmaz. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna saatlik koşullar veya belirli sıcaklık değerleriyle güvenilir yanıt veremiyorum.

Kasım sonlarında İzmir’de hava gündüzleri genellikle ılıman olabilir. Sabah saatleriyle akşamlar daha serin geçebilir. Mevsim koşullarına bağlı olarak bulutlanma, zaman zaman yağış görülebilir. Kıyı kesimlerinde rüzgâr etkili olabilir. Bunlar 28 Kasım için doğrulanmış tahminler değil, döneme ilişkin genel beklentilerdir.

Dışarı çıkmadan önce güncel yerel tahmini kontrol etmek plan yapmayı kolaylaştırır. Gün içinde hava değişebileceği için tahminleri gözden geçirmek yararlı olur. Serin saatlerde ince bir ceket bulundurabilirsiniz. Yağış ihtimali varsa şemsiye alabilirsiniz. Rüzgârlı kıyı bölgelerinde daha korunaklı giyinmek iyi bir önlem olabilir.

Önümüzdeki günlerde yağışın hangi gün görüleceğini ya da sıcaklıkların nasıl değişeceğini güncel tahmin olmadan kesin biçimde söylemek mümkün değil. İzmir’de kasım sonu koşulları kısa sürede değişebilir. Önümüzdeki birkaç günlük planlarda sıcaklık ve yağış bilgilerini düzenli olarak yenilemek en sağlıklı yaklaşımdır.