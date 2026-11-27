Kahramanmaraş, 27 Kasım 2026 Cuma günü ilginç bir hava durumu sergiliyor. Bugünkü hava, şehrin sakinlerine farklı hisler yaşatacak. Güne hafif bir serinlikle başlayacağız. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına ulaşacak. Bu durum, açık havada vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir ortam sunacak. Ancak gün ortasında yer yer hafif yağışlar görülebilir. Özellikle dışarıda plan yapanlar, bu duruma hazırlıklı olmalı.

Kahramanmaraş'ta sabah serin, gün içinde ise ılıman bir hava var. Dışarıda olmayı planlayanlar, hafif bir ceket ya da yağmurluk almayı düşünebilir. Akşam saatlerine kadar hava ılıman seyredecek. Ancak akşam sıcaklığının 15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle akşam planları yaparken giysi tercihlerinizi göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil bir seyir izleyecek. Cumartesi ve pazar günleri, Kahramanmaraş’ta hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 19-22 derece arasında değişmesi planlanıyor. Bu günler boyunca şehrin üzerindeki bulutlar, yer yer hafif yağışlar getirebilir. Özellikle dış mekan etkinlikleri planlayanların hazırlık yapmaları faydalı olacaktır.

Hava şartlarına göre alınabilecek önlemler arasında kıyafet tercihlerine dikkat etmek yer alıyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir plan olabilir. Hava durumu ne olursa olsun, Kahramanmaraş'ta geçirdiğiniz zamanlar güzel anılara dönüşecektir. Hava durumu sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle her zaman güncel bilgileri takip etmekte fayda var. Bu şekilde beklenmedik hava şartlarına daha hazırlıklı olabilirsiniz.