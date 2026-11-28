Kahramanmaraş hava durumu için 28 Kasım Cumartesi 2026 tarihine ait güncel ölçüm verilerine erişemiyorum. Saatlik tahmin bilgileri de elimde bulunmuyor. Bugünkü sıcaklığı, yağış ihtimalini ya da rüzgârın şiddetini kesin bilgi gibi aktarmam doğru olmaz. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna güvenilir yanıt için gün içinde yayımlanan yerel tahminleri kontrol etmek gerekir.

Kasım sonlarında Kahramanmaraş’ta sabahlar, akşamlar genellikle serin geçebilir. Gündüz saatleri daha ılıman olabilir. Bu mevsimsel bilgi, bugüne özel tahmin niteliği taşımaz. Dışarı çıkmadan önce güncel sıcaklığı, yağış olasılığını kontrol edin. Uzun süre dışarıda kalacaksanız tedbirli giyinin. Yağış ihtimali varsa şemsiye ya da su geçirmeyen üstlük bulundurabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerin hava durumu hakkında kesin değerlendirme için güncel tahmin verisi gerekir. Kasım sonundaki koşullar kısa sürede değişebilir. Birkaç günlük tahmini düzenli olarak yenileyin. Yolculuk, açık hava etkinliği ya da günlük planlarınızı güncel tahmine göre yapın. Bu en sağlıklı yaklaşımdır.