Kahramanmaraş hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait doğrulanmış, anlık tahmin verisine erişemiyorum. Bu yüzden bugünkü sıcaklığı veya yağış ihtimalini kesin değerlerle aktaramıyorum. Kasım sonundaki mevsim koşullarında kentte havanın serin olması beklenebilir. Sabahları, akşamları sıcaklık daha da düşebilir. “Bugünkü hava nasıl?” diye plan yapanların dışarı çıkmadan önce güncel yerel tahmini kontrol etmesi yararlı olur.

Kahramanmaraş’ta bu dönemde gündüzler daha ılıman, akşamlar belirgin biçimde soğuk geçebilir. Hava kapalı ya da yağışlıysa hissedilen sıcaklık düşebilir. İnce bir üstlük yerine mevsime uygun mont tercih etmek iyi olur.

Araç kullananlar, görüş mesafesinin azalabileceğini göz önünde bulundurmalı. Yollar kayganlaşabilir. Yürüyüşe çıkacaklar, şemsiye ya da su geçirmeyen dış giyim bulundurabilir.

Önümüzdeki günler için kesin günlük hava tahmini, güncel meteorolojik veriler gerektirir. Mevsim normallerine göre Kahramanmaraş’ta serin hava sürebilir. Gündüz sıcaklıkları bir miktar yükselse bile gece, sabah saatlerinde düşük kalabilir. Yağış ihtimaliyle sıcaklık değişimleri kısa sürede güncellenebilir. Yolculuk ya da açık hava planı öncesinde son tahmini kontrol etmek en güvenli seçimdir.