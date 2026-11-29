Nevşehir'de kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler 350 Evler Mahallesi'nde bulunan 6 evin kömürlük kısımlarını ateşe vererek kaçtı.

EV SAHİPLERİ DE EKİPLER DE SEFERBER OLDU

Evlerinin kömürlük ve çevresinde bulunan eşyalarının yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 ev sahibi yanan kömürlüklerini kendi imkanları ile söndürürken, 3 evin yanan kömürlüklerini de itfaiye ekipleri söndürdü.

HER YERDE ARANIYORLAR

Polis ekipleri çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güvenlik ve mobese kamerasını inceleyen ekipler şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

6 evin kömürlüğünü kundaklayan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma devam ediyor.