Edinilen bilgilere göre kaza, Başdervişli Mahallesi istikametinde meydana geldi. Emin D. (38) yönetimindeki otomobil, virajlı yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki kayalık şarampole yuvarlanarak dere yatağına devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır