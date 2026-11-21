Kahve içtikten kısa süre sonra tuvalet ihtiyacı hissetmek birçok kişinin deneyimlediği bir durum. Ancak kahvenin sindirim sistemi üzerindeki etkileri yalnızca bağırsakları harekete geçirmesiyle sınırlı olmayabilir. Yeni bir araştırmada bilim insanları, kahve tüketiminin bağırsak mikroorganizmaları ve sindirim sisteminin işleyişiyle ilişkisini inceledi. Çalışmada, sık kahve içen kişilerde bağırsak hareketlerine ve ince bağırsaktaki asit seviyesine ilişkin farklılıklar gözlemlendi.

ELEKTRONİK KAPSÜLLE BAĞIRSAK HAREKETLERİ TAKİP EDİLDİ

Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları, kahvenin sindirim sistemi üzerindeki etkilerini daha yakından incelemek amacıyla Danimarkalı gönüllülerle sekiz gün süren bir çalışma gerçekleştirdi. Katılımcılar, sindirim sisteminden geçerken sıcaklık, pH seviyesi ve bağırsak kasılmalarını kaydeden küçük bir elektronik kapsül yuttu.

Araştırmada, sekiz günlük sürecin en az dört gününde bir ila beş fincan kahve tüketen kişiler, kahveyi daha seyrek içenlerle karşılaştırıldı. Düzenli kahve tüketenlerin bağırsaklarında daha geniş çeşitlilikte mikroorganizma bulunduğu görüldü. Bu sonuç, kahve tüketimi ile bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişkiye işaret eden önceki araştırmalarla da benzerlik taşıdı.

KAHVE TÜKETENLERDE BAĞIRSAK KASILMALARI DAHA FAZLAYDI

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, sık kahve tüketen kişilerde kalın bağırsak kasılmalarının daha fazla olmasıydı. Bağırsak kasılmaları, sindirim sistemindeki içeriğin ilerlemesine yardımcı olan doğal hareketler arasında yer alıyor.

Araştırmanın ilk yazarı, Kopenhag Üniversitesi Beslenme, Egzersiz ve Spor Bölümü doktora öğrencisi Francesca Bucci, kahve tüketiminin bağırsakların yalnızca mikrobiyolojik yapısıyla değil, çalışma biçimiyle de ilişkili göründüğünü belirtti.

Araştırmacılara göre bağırsak hareketlerinin artması sindirimi destekleyebilir ve kabızlığın önlenmesine katkıda bulunabilir. Ancak bu bulgular, kahvenin kabızlık için doğrudan bir tedavi yöntemi olduğunu göstermiyor.

İNCE BAĞIRSAKTAKİ ASİT SEVİYESİ DE DEĞİŞTİ

Çalışmada düzenli kahve tüketenlerin ince bağırsaklarındaki pH seviyesinin daha düşük olduğu, başka bir ifadeyle ortamın daha asidik olduğu belirlendi.

Ancak bu değişimin sağlık açısından ne anlama geldiği henüz net değil. Sindirim enzimleri belirli pH aralıklarında daha etkili çalıştığı için bağırsak ortamındaki asitlik değişiminin besinlerin parçalanmasını nasıl etkilediğinin daha ayrıntılı incelenmesi gerekiyor.

Araştırmanın kıdemli yazarı ve aynı bölümde doçent olan Henrik Munch Roager, kahvenin mide asidi salgılanması da dahil olmak üzere sindirim sistemindeki çeşitli süreçleri etkileyebildiğini belirtti. Araştırmacı, kahvenin bağırsak hareketleri üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılması halinde kabızlık ve düzensiz bağırsak hareketleri konusunda yeni araştırma alanları ortaya çıkabileceğini ifade etti.

KAHVENİN ETKİSİNİ KANITLAMAK İÇİN YENİ ARAŞTIRMALAR GEREKİYOR

Gut Microbiology dergisinde 15 Eylül 2026'da yayımlanan araştırma, kahve tüketimi ile bağırsak işleyişi arasında bazı bağlantılar ortaya koydu. Ancak katılımcıların kahve tüketim alışkanlıkları değiştirilmediği için çalışma, gözlemlenen farklılıkların doğrudan kahveden kaynaklandığını kanıtlamıyor. Beslenme düzeni ve yaşam tarzı gibi başka etkenler de sonuçları etkilemiş olabilir.

Araştırmacılar, kahvenin etkisini daha net belirleyebilmek için sonraki çalışmalarda katılımcıların tükettikleri kahve miktarını kontrol etmeyi planlıyor. Böylece kahve içilen ve içilmeyen dönemlerde bağırsak hareketlerinde meydana gelen değişimler karşılaştırılabilecek.