Düzenli fiziksel aktivite, kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesine yardımcı olan önemli yaşam tarzı alışkanlıkları arasında yer alıyor. Ancak yürüyüşün süresi kadar günün hangi saatlerine yayıldığı da önem taşıyor olabilir. Yeni bir araştırma, günlük yürüyüş süresini tek seferde tamamlamak yerine kısa aralıklarla hareket etmenin kan şekeri dalgalanmalarını azaltmada daha avantajlı olabileceğini gösterdi.

30 KİŞİ ÜZERİNDE 6 HAFTA BOYUNCA İNCELENDİ

Obesity dergisinde 18 Kasım 2026'da yayımlanan araştırmaya, fazla kilolu veya obezitesi bulunan ve günün altı saatinden fazlasını oturarak geçiren 30 yetişkin katıldı.

Araştırmaya dahil edilen katılımcılardan altı hafta boyunca haftada beş gün, günde toplam 45 dakika tempolu yürüyüş yapmaları istendi. Ancak katılımcılar iki farklı gruba ayrıldı. İlk grup, günlük 45 dakikalık yürüyüşünü tek seferde tamamlarken diğer gruptan yürüyüşlerini gün içine yaymaları istendi.

İkinci gruptaki katılımcılar, uzun süreli oturma alışkanlığını bölmek amacıyla gün boyunca 10 kısa yürüyüş molası verdi. Bu molalar yaklaşık 30 dakika ile iki saat arasında değişen aralıklarla gerçekleştirildi.

KISA YÜRÜYÜŞ YAPANLARIN KAN ŞEKERİ KONTROLÜ DAHA İYİYDİ

Altı haftanın sonunda gün boyunca kısa yürüyüşler yapan katılımcıların kan şekeri kontrolünde daha olumlu sonuçlar görüldü. Bu gruptakiler, kan şekeri seviyelerini hedeflenen aralıkta daha uzun süre tutarken gün içindeki kan şekeri dalgalanmaları da daha az oldu.

Araştırmanın sorumlu yazarlarından Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Kampüsü'nde doçent ve Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde araştırma direktörü olan Audrey Bergouignan, fiziksel aktivitenin gün içine nasıl dağıtıldığının, toplam hareket süresi kadar önemli olabileceğine dikkat çekti.

KISA HAREKET MOLALARI NEDEN ETKİLİ OLABİLİR?

Araştırmacılara göre uzun süre oturmayı kısa yürüyüşlerle bölmek, vücuttaki kan dolaşımını artırarak glikozun kaslara taşınmasını kolaylaştırabilir. Gün boyunca tekrarlanan hareket molaları da kasların kan şekerini kullanma ve işleme kapasitesini destekleyebilir.

Bu nedenle özellikle uzun süre masa başında çalışan veya günün büyük bölümünü hareketsiz geçiren kişiler için kısa yürüyüş molaları faydalı bir alışkanlık olabilir.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların umut verici olmasına rağmen çalışmanın küçük ölçekli olduğuna dikkat çekiyor. Yalnızca 30 kişinin katıldığı ve altı hafta süren araştırma, kısa yürüyüşlerin kan şekeri üzerindeki etkilerini daha geniş gruplarda inceleyecek yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Bu bulgular, kısa yürüyüşlerin diyabeti önlediğini veya tedavi ettiğini kanıtlamıyor. Ancak uzun süre oturmayı gün içine yayılan hareket molalarıyla bölmenin, özellikle tip 2 diyabet riski taşıyan kişilerde kan şekeri düzenlemesine katkı sağlayabileceğine işaret ediyor.