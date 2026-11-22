Kars’ta 14. Mekanize Tugay Komutanlığı tarafından aziz şehitlerin emanetleri olan aileleri ve kahraman gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Programda şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenilerek birlik, beraberlik ve vefa mesajları verildi.

Kars Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Kışlası’nda gerçekleştirilen programa Kars Valisi Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

"Allah’ımıza Hamd Olsun, Milletimiz Var Olsun" sloganıyla gerçekleştirilen programda, şehit aileleri ve gaziler aynı sofrada buluştu. Aziz şehitlerin hatırasının yaşatılması, kahraman gazilere duyulan minnetin ifade edilmesi ve ailelerin yanında olunduğunun hissettirilmesi amacıyla düzenlenen programda samimi anlar yaşandı.

Vali Ziya Polat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, programa katılan şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek onların talep ve düşüncelerini dinledi. Şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağı, gazilerin ise milletin baş tacı olduğu vurgulandı.

Vatanın bağımsızlığı, milletin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden şehitlerin geride bıraktıkları ailelerin devletin en kıymetli emanetleri olduğu ifade edilirken, kahraman gazilere duyulan saygı ve minnet dile getirildi. Program, şehit aileleri ve gazilerle birlikte yapılan yemek, sohbet ve hatıra paylaşımlarının ardından sona erdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır