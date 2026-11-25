Olay, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü O.I. ile kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından otomobilinden inen O.I., motosiklet sürücüsüne biber gazıyla saldırdı. Yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Motosiklet sürücüsünün otomobilinin aynasına vurduğunu ileri süren O.I.'ya, "saldırı amaçlı araçtan inmek" gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası kesildi.
Otomobil sürücüsü O.I.'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.