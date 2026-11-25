Olay, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü O.I. ile kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından otomobilinden inen O.I., motosiklet sürücüsüne biber gazıyla saldırdı. Yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

180 BİN TL CEZA UYGULANDI

Motosiklet sürücüsünün otomobilinin aynasına vurduğunu ileri süren O.I.'ya, "saldırı amaçlı araçtan inmek" gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası kesildi.

EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

Otomobil sürücüsü O.I.'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır