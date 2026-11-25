Olay, Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan T. (34), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı M.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında M.K., tabanca ile defalarca Orhan T.'ye ateş açtı. Ardından şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Göğüs bölgesinden kurşun yaraları alan Orhan T. ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Orhan T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır