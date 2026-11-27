Kayseri hava durumu, 27 Kasım Cuma 2026 tarihinde değişken. Kentin genelinde hava kapalı. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Bu sıcaklık, mevsim normlarına göre ılımlı. Kayseri'nin kış havasıyla kıyaslandığında daha yumuşak bir gün yaşanacak. Bulutlu gökyüzü bazı kısa süreli yağışlar getirebilir. Gün ortasında olabilecek bu yağışlar, dışarıda olanları hazırlıksız yakalayabilir.

Dışarı çıkacak olanların, hafif mont veya yağmura karşı koruma sağlayacak bir giysi almasını öneriyoruz. Gün ilerledikçe sis veya pus nedeniyle düşük görüş mesafesi olabilir. Dikkatli olmak faydalı olacaktır. Havanın sıcaklık ortalaması yanı sıra, nem oranı da etkili. Nem, hissedilen sıcaklığı artıran bir faktördür. Bu nedenle, Kayseri’de ferah kalacak önlemler almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha değişken olabilir. 28 Kasım’da sıcaklıklar yine 19 - 22 derece arasında olacak. Ancak yağış beklentisi süreklilik göstermeyecek. Ardından sıcaklıkların 15 - 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Havanın seyrini dikkatle takip etmek önemli. Aniden etkileyen hava koşullarıyla karşılaşmak mümkün. Soğuk havalardan dolayı dışarıda vakit geçirenlerin kalın giyinmesi gerek. Sağlıklarına dikkat etmeliler.

Düşen sıcaklıklarla birlikte insan sağlığı açısından önlemler almak gerekiyor. Soğuk havalarda açık havada geçirilen süre kısıtlanmalı. Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi sağlığı korur. Gribal enfeksiyonlara karşı yaşlı bireyler ve çocuklar dikkat etmeli. Gerekli aşıların yapılması önem taşıyor. Havanın değişkenliği, dış mekan etkinliklerinde esnek planlama gerektiriyor.

Kayseri hava durumu, 27 Kasım Cuma gününde kapalı ve hafif yağışlı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek. Bu nedenle herkesin hava koşullarına göre plan yapması önemli. Havanın değişken olduğu dönemlerde sağlığı korumak için uygun önlemler almak gerekmektedir.