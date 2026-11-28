Kayseri hava durumu için 28 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait doğrulanmış, anlık tahmin verisine erişemiyorum. Günün koşullarını kesinmiş gibi aktarmam doğru olmaz.

Mevsim normallerine göre Kayseri’de kasım sonu genellikle soğuk geçer. Gündüz sıcaklıkları birkaç dereceyle 10 derece civarında olabilir. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklık sıfırın altına yaklaşabilir.

Bugünkü hava nasıl diye plan yapıyorsanız, dışarı çıkmadan önce güncel yerel tahmini kontrol edin. Sıcaklıkların gün içinde değişebileceğini hesaba katın.

Bu dönemde bulutlanma artabilir. Aralıklı yağış görülebilir. Yüksek kesimlerde kar ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

Soğukta uzun süre dışarıda kalacaksanız katmanlı giyinin. Özellikle sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olun. Araçla yola çıkmadan önce yol koşullarını kontrol edin.

Önümüzdeki günlerde kasım sonuna özgü serin, değişken hava koşulları beklenebilir. Gündüz sıcaklıkları düşük seyrederken geceler daha soğuk olabilir.

Yağış olasılığıyla sıcaklık aralığı güncel tahminle netleşir. Birkaç günlük planlarınız için Kayseri’ye yönelik son hava raporunu takip edin.