Edinilen bilgilere göre, 19 Kasım tarihinde Adıyaman Merkez Karapınar Caddesi üzerinde 17 yaşındaki Oktay Uçar, tabanca ile oynadığı esnada tabanca kazara ateş almış ve Uçar, başından vurulara ağır yaralanmıştı.

SİLAHLA OYNARKNE KENDİNİ VURUP AĞIR YARALANMIŞTI

Oktay Uçar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

HASTANEDEKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Oktay Uçar, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. İncelemeleri tamamlanan Oktay Uçar’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır