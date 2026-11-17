CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına değinen Kılıçdaroğlu, Bakan Mehmet Şimşek’e seslenirken “Hazine ve Maliye Bakanı’sın, fon listesini siz açıklayacaksınız” diyerek çağrı yaptı..
Kılıçdaroğlu, Bakan Şimşek'e şöyle seslendi:
Öte yandan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’ye kayyum kararını değerlendirirken şunları söyledi:
"Sözcü TV'ye yapılan operasyonu gördük. Medyada en sert ve en çok eleştirilen lider benim. Her şey yazılır. İftira ya da yanlış olduğu zaman düzeltirim. Ama ben hiçbir zaman bir medya organının kapanmasını istemedim. Hiçbir gazeteci hapse atıldığında da benim aleyhime yazsalar bile asla doğru bulmadım. Eleştiri başımızın üstünde. Eksiğimiz olabilir."