Kocaeli genelinde etkili olan kuvvetli sağanak, Gölcük ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Değirmendere bölgesinde etkisini artıran yağışın ardından rögarlar taştı.

Sahil bandı, cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar su birikintilerinde kaldı.

Biriken sular nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

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Şeyh Osman Mahallesi’nde bulunan iki apartmanın kanalizasyon rögarı, yağmur suyunun geri tepmesi sonucu taştı. Apartmanların bahçeleri su altında kalırken, park halindeki bazı araçlar da biriken suyun içerisinde kaldı.

Bir vatandaşın evinde ise tuvalet ve banyodaki rögarın geri tepmesi sonucu koridorları su birikti. Apartmanın ortak kullanım alanları da taşan sular nedeniyle zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma yaptı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır