Siyasette belediye başkanlarının hareketliliği sürüyor. Transferler, katılımlar derken yeni bir istifa haberi geldi. Ordu'nun Korgan ilçesi Belediye Başkanı Sait Korgan, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

"BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Korgan, yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını da ekledi.

SAİT KORGAN KİMDİR?

Sait Korgan 1960 yılında Korgan İlçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Korgan'da lise öğrenimini ise 1978 Fatsa Ticaret Lisesi'nde tamamlamıştır.1983-2009 yılları arasında Dip Mahalle Muhtarlığı, 1985-2015 tarihleri arasında Korgan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında 2 dönem AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı yaptı. Korgan ilçemizde 1979 yılından bu yana esnaflık yapan Sait Korgan 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Korgan Belediye Başkan Adayı oldu ve Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.