ABD-İsrail-İran savaşının başlarında İran'daki havalimanlarını hedef alınmıştı. Hava saldırılarına ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Nefes'in aktardığı habere göre, 24 Kasım'da dolaşıma giren ve havacılık veri tabanlarının sekiz aydan uzun süre önce kaydettiği saldırıya ait ilk video olma özelliğini taşıyan görüntülerde, 3 Mart tarihinde İran'ın Körfez kıyısındaki Buşehr Havalimanı pistinde park halinde bekleyen İran Hava Yolları'na ait EP-IEP tescilli Airbus A319 tipi yolcu uçağının doğrudan hedef alındığı görülüyor.

ABD VE İSRAİL'İN KULLANDIĞI BOMBALARLA HEDEF ALINDI: ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Havalimanı park alanına sabitlenmiş güvenlik kamerası kayıtlarında, tek başına bekleyen beyaz gövdeli yolcu uçağına saniyeler içinde bir mühimmatın isabet ettiği ve şiddetli patlamanın ardından uçağın alev ve yoğun siyah duman bulutuyla kaplandığı anlar yer alıyor.

Rus havacılık sitesi Avia.pro, saldırıda ABD ve İsrail hava kuvvetleri tarafından yaygın biçimde kullanılan JDAM uydu güdümlü bombanın kullanıldığını aktardı. İsrail kaynakları saldırıyı ABD operasyonu olarak nitelendirirken, ne Washington ne de Tel Aviv yönetimi saldırıyı resmi olarak üstlendi.

Aviation Week ve Planespotters verilerine göre, 2002 yılında üretilen ve Çin ile Rusya'daki çeşitli havayollarında görev yaptıktan sonra Aralık 2019'da İran Hava Yolları filosuna katılan 24 yaşındaki uçak, şirketin hizmetteki üç A319 uçağından biriydi. Uçağın, savaşın ilk saldırı dalgasının başladığı 28 Şubat'ta Tahran'a gitmek üzere havalandığı ancak İran hava sahasının kapanması üzerine geri dönerek Buşehr Havalimanı'nda mahsur kaldığı belirtildi.