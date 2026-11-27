27 Kasım Cuma 2026 tarihinde Manisa'da hava durumu ılık olacak. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca bulutlu bir gökyüzü görülecek. Hava genel olarak sakin geçecek. Hafif rüzgarlar ferahlatıcı bir etki yaratacak.

Manisa'da özellikle bu mevsimde sıcaklıklar düşmeye başlar. Dışarıda vakit geçirmeyi sevenler için keyifli bir gün sunuyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Bu nedenle hafif bir mont veya ceket almak faydalı. Dışarıda uzun süre kalacaklar için bu detay önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici değişiklikler gösterecek. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 17 - 19 derece aralığına düşecek. Daha fazla bulutlu gün ve hafif yağışlar bekleniyor. Havanın değişken olması, dışarıda geçireceğiniz zamanları planlamanızı gerektiriyor.

Bu durumda, üst giyiminizi değiştirmek önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmalısınız. Soğuk havaya karşı kalın giysiler tercih edin. Seyahate çıkmayı planlayanlar, hava durumunu değerlendirmeli. Hangi günler dışarı çıkılacağına karar vermek akıllıca olacaktır.

Manisa hava durumu kış aylarına yaklaşırken değişkenlik gösterebilir. Düzenli olarak hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Bu, gün içerisindeki planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.