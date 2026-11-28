Mersin’de 28 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait doğrulanmış güncel tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü hava durumunu kesin koşullarla aktaramıyorum. Sıcaklık değerlerini de doğrulayamıyorum.

Mersin’de kasım sonu gündüzleri genellikle ılıman geçer. Sabah saatleri serin olabilir. Akşam saatlerinde de hava serinler. Mevsim normallerinde gündüz sıcaklıkları 18-21 derece civarındadır. Gece sıcaklıkları daha düşük seviyelere inebilir. Bulutlanma durumu, yağış olasılığı güncel tahmine göre değişebilir.

“Bugünkü hava nasıl?” diye plan yapanlar dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol edebilir. Hava kapalı ya da yağışlı görünüyorsa hafif bir yağmurluk almak faydalı olabilir. Sabah-akşam serinliğine karşı ince bir üst bulundurabilirsiniz. Kıyı kesimlerinde rüzgâr, hissedilen sıcaklığı düşürebilir.

Önümüzdeki günler için kesin hava tahmini vermek mümkün değil. Birkaç günlük tahminler güncellendikçe değişebilir. Mersin’de bu dönemde ılıman hava görülebilir. Bulutlanma, yağış olasılığı da zaman zaman artabilir.

Seyahat, açık hava etkinliği ya da günlük ulaşım planı yaparken güncel tahmine göz atın. Yağışlı hava bekleniyorsa hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.