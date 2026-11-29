29 Kasım 2026 Pazar günü Mersin hava durumu için kesin sıcaklık bilgisi vermek, güncel meteoroloji verileri olmadan mümkün değil. Yağış bilgisi için de güncel verilere ihtiyaç var. Bugünkü hava nasıl sorusuna saatlik tahmin ya da ölçüm gibi sunulan net değerlerle yanıt vermek yanıltıcı olabilir.

Kasım sonlarında Mersin’de gündüzler genellikle ılıman geçer. Sabahlar, akşamlar daha serin olabilir. Deniz etkisiyle hava kısa sürede değişebilir.

Dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol edin. Akşam saatleri için ince bir ceket almak yararlı olabilir. Yağış ihtimaline karşı hazırlık yapmak, planlarınızı kolaylaştırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için güncel tahmin olmadan belirli sıcaklıklar ya da yağışlı günler söylemek doğru olmaz. Mevsim normallerine yakın koşullarda gündüzler görece yumuşak, geceler daha serin olabilir. Bulutlanma, yağış olasılığı gün gün değişebilir.

Açık hava planı yapacaksanız yola çıkmadan önce tahmini yeniden kontrol edin. Mersin’de değişken koşullara karşı bu, güvenli bir yaklaşım olacaktır.