Kasım ayının ortasında yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre birçok bölgede yağış beklenirken sıcaklıkların kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde görülecek sis ve pus nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBUL VE ANKARA DAHİL BİRÇOK İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

MGM'nin tahminlerine göre yurdun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yanı sıra İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek.

Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR KUZEYDE YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği bildiriliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bursa: 16 derece, parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 17 derece, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İstanbul: 15 derece, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Kırklareli: 15 derece, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Ege genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Denizli: 21 derece

İzmir: 20 derece

Manisa: 20 derece

Muğla: 21 derece

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Doğu Akdeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

Adana: 22 derece, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 24 derece, parçalı ve çok bulutlu

Burdur: 17 derece, parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 20 derece, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Ankara: 14 derece, aralıklı hafif sağanak yağışlı

Çankırı: 13 derece

Eskişehir: 15 derece

Konya: 16 derece

KARDENİZ'DE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Bolu: 15 derece

Düzce: 17 derece

Kastamonu: 13 derece

Zonguldak: 16 derece

Orta ve Doğu Karadeniz'de de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

Amasya: 14 derece

Rize: 15 derece

Samsun: 15 derece

Trabzon: 16 derece

DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda aralıklı yağmur ve sağanak tahmin edilirken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Erzurum: 8 derece

Kars: 9 derece

Malatya: 15 derece

Van: 11 derece, aralıklı yağmur ve sağanak; yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU'dA YAĞIŞ GÜNEY KESİMLERDE ETKİLİ OLACAK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinde aralıklı sağanak görülecek. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.

Diyarbakır: 18 derece

Mardin: 17 derece, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Siirt: 17 derece

Şanlıurfa: 21 derece, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı