MHP, güçlü yasama, yürütme ve yargı temelinde stratejisini belirledi. MHP kaynakları; yağmur stratejisi adını verdikleri planın detaylarını tv100’e anlattı. Yağmur stratejisinin hedefi, ‘terörden arınmış, Anayasası sağlam, kurumları dengeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı’na yürüyen bir devlet.’ olarak tanımlanıyor.

MHP kaynakları, Yağmur Strateji adını verdikleri planın detaylarını anlattı. Yasama, yürütme ve yargının güçlendirilmesi vurgusu yapılırken, hedef, ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’na yürüyen bir devlet.’ olarak tanımlandı. (tv100) https://t.co/F70rvBpPuE — Mynet (@mynet) November 15, 2026

'YAĞMUR STRATEJİSİ' NEDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kaynakları, iktidar ve muhalefet ayrımından ziyade güçlü devlet yapısının oluşturulmasına odaklandıklarını belirtti.

Yasama, yürütme ve yargının devlet yönetimindeki önemine dikkat çeken parti kaynakları, “Yağmur Stratejisi” adını verdikleri yaklaşımın detaylarını da açıkladı:

“Milletin iradesini selden korumak ve bereket yapma davasıdır. Bu dava ne hükûmetin yedeği ne muhalefetin uzantısıdır; devletin havzasını kurma davasıdır. Strateji, hedefe giden yolun aklıdır. Hedef bellidir: Terörden arınmış, Anayasası sağlam, kurumları dengeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı’na yürüyen bir devlet. Bu hedefe rastgele gidilmez. Akılla, sabırla, ölçüyle gidilir. İşte o ölçünün adı Yağmur Stratejisi’dir. Yağmur, Anadolu’da rahmetin adıdır. Bulut görünce şükrederiz, toprak suya kavuşunca bayram ederiz.”

"ÜÇÜ YERİNİ BULURSA TÜRKİYE BEREKET GÖRÜR"

Stratejide yağmurun millet iradesini temsil ettiği belirtilirken, sandıktan çıkan iradenin devlet yönetimindeki karşılığına dikkat çekildi:

"Devlette yağmur milletin iradesidir. Sandıktan çıkar, Ankara’ya gider, millete geri döner. Bu akış bereket mi olacaktır, sel mi? Cevap yağmurda değil, havzada sırlı ve saklıdır. Havzanın üç direği vardır; biz buna 'Üç Y' diyoruz. Yürütme, suyun gücüdür. Yasama, taşkını tutan sekidir. Gazi Meclis’tir. Seki suyu kesmez, suyu ölçer; tarlayı susuz bırakmaz, tarlaya pay eder. Milliyetçi Hareket Partisi set değil, sekidir. Sekinin taşı, Meclis’teki milletvekili sayısıdır. Yargı, suyun aktığı yataktır. Yatak kaya ise su bin yıl aynı yoldan akar; kum ise her sağanakta yolunu değiştirir. Milli ve bağımsız yargı budur. Bereket, bu üçünün bir arada olmasıdır. Üçü yerini bulursa Türkiye bereket görür. Bulmazsa yağmur sel olur."