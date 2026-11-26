AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

"GECİKME CEZASI VE ZAMLARIN TAMAMININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçiyoruz. Bu bağlamda 2 milyon 199 bin 869 vatandaşımızın toplamda 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyor, sağlık hizmetlerine yine kesintisiz ve kolay erişimi teminat altına alıyoruz" demişti.

TBMM Genel Kurulunda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kanun teklifinin içerisindeki düzenlemelerin 10 ayrı kanunda değişiklik öngördüğünü anlatarak, torba kanun yapımına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Düzenlemeyle yenilenebilir enerji üretimi yapacaklara yeni mali engeller çıkarılacağını öne süren Özdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'nin güneş ve rüzgardan daha fazla enerji üretmesine hiç kimse karşı çıkmaz. Her yıl enerji ithalatına milyarlarca dolar para ödüyorsunuz. Dış ticaret açığımızın önemli bir bölümü enerji ithalatından kaynaklanıyor. Hal böyleyken kendi imkanlarıyla elektrik üreten vatandaşın, sanayicinin, müteşebbisin önüne yeni mali engeller çıkarmak istemenin bir sebebi olmalı. Yenilenebilir enerjide atacağınız her adım, yapacağınız her yeni yatırım, cari açığın azalmasını sağlayacak. O halde bu yatırımlara mali engeller çıkarmanın amacı nedir?"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "kanun teklifinin, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'a madde eklenmesi için hazırlandığını" belirterek, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Düzenleme kapsamında 1 Ocak 2017'den önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçileceğini aktaran Kavuncu, "Ülke öyle bir hale geldi ki sürekli af bekleyen, yüklerden kurtulmayı bekleyen yoğun nüfusumuz var. Bunun yanında vaktinde bütün vergilerini ödeyen ve sonra da 'Ben bunları ödüyorsam bu af niye çıkıyor?' diye soran haklı vatandaşlarımız var. Maalesef böyle bir düzen yarattı bu zihniyet." dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kanun teklifini eleştirerek, "günü kurtaracak düzenlemelerle geçici kanunlar yapıldığını" ileri sürdü.

Düzenleme kapsamında, kamu-üniversite hastaneleri 2026 yılındaki götürü bedel sözleşmesi farklarının terkin edileceğini anlatan Ateş, "Üniversite hastanelerimizin ayakta kalması için bu maddeye olumlu bakıyoruz ancak 2020'den bu yana tam 6 kez aynı geçici maddeyi getirdiniz. Demek ki üniversite hastanesi finansman modeli çökmüş vaziyette. Tıp eğitimi veren, araştırma yapan bu kurumlara kalıcı bir gelir ödeme sistemi kurulmalıdır." diye konuştu.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ, YENİ İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURMA FIRSATIDIR"

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, enerji politikalarına yalnızca bugünün ihtiyaçları üzerinden bakamayacaklarını, enerji arz güvenliğinin, ekonomik kalkınma, sanayinin rekabet gücü ve milli güvenliğin asla birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

"Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli kaynaklarımızın etkin biçimde değerlendirilmesi ve altyapımızın güçlendirilmesi, Türkiye'nin geleceği bakımından temel hedeflerimiz arasında yer almalıdır." ifadesini kullanan Başkan, enerji arz güvenliği açısından doğal gaz altyapısının esnek ve ihtiyaçlara cevap verebilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgulayan Başkan, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji, aynı zamanda teknoloji geliştirme, yerli sanayiyi büyütme ve yeni istihdam alanları oluşturma fırsatıdır. Bu kaynakların doğru planlanması, teknolojik gelişmelerle desteklenmesi ve enerji sistemimize güvenilir biçimde entegre edilmesi Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedefleri açısından büyük önem taşımaktadır."

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, kanun teklifinin "torba kanun" şeklinde görüşülmesinin TBMM'ye yakışmadığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Teklifteki bazı maddelerin iktidarın enerji politikalarıyla ilgili sürdürdüğü durumu açığa çıkardığını dile getiren Akın, "Özellikle tarlaları, meraları, kuralsız bir şekilde 'yenilenebilir enerji' diye bahsedilen enerji politikasıyla devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Oysa dünyada artık bu enerji politikaları tartışılıyor." şeklinde konuştu.

Hükümetin "yenilenebilir enerji" kapsamında "güneş tarlaları" yaptığını anlatan Akın, bunun mevcut iklim krizini daha çok artırdığını iddia etti.

"FARKLI KONULAR ÖNÜMÜZE GELMİŞ DURUMDA"

Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, 15 maddelik kanun teklifinin çok karışık olduğunu savunarak, "İstihdam ve teşviklerden BOTAŞ'ın vergi borçlarına, üniversite hastanelerinden genel sağlık sigortasına, kurumlar vergisinden yatırım fonlarının tasfiyesine kadar birbirinden tamamen farklı konular önümüze gelmiş durumda. Bir polis adayının eğitim hakkı ile bir enerji yatırımcısının lisans bedeli, bir üniversite hastanesinin finansman sorunu, yatırım fonu mağdurlarının tazminat hakkı neden aynı torbaya kondu?" sorusunu yöneltti.

Teklif kapsamında Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilen ücretlere sağlanan devlet katkısında Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisinin süresine ilişkin düzenleme yapıldığını aktaran Çiler, "Mesleki eğitime ilişkin devlet katkısını uzatmak kadar çocuklarımızın iş güvenliğini sağlamak zorundayız." dedi.

Konutlarda doğal gaz ve elektrikteki KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini savunan Çiler, ayrıca bireysel şekilde balkonlara kurulan güneş enerjisi sistemlerine izin verilmesini istedi.

Çiler'in konuşmasından sonra birleşime ara veren Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır