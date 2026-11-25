Şişli'de F.Ü., aracının lastiğindeki hasar nedeniyle bir otomotiv servisine gitmişti. Burada lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödeyen F.Ü., daha sonra aracındaki sesli kayıt özelliği bulunan kameranın görüntülerini incelemişti. Servis çalışanlarının işlemleri yapmadan aracında arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuştuklarını öne süren F.Ü., polise giderek şikayetçi olmuştu.

3 KİŞİ YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.’yü (20) yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Dolandırıcılık’ suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA

AYNI İŞ YERİYLE İLGİLİ YENİ İDDİA

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre, bu defa aynı iş yeriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Lastik üzerine işlem yapılırken çekilen bir videoda, vatandaşın "Adamın lastiğinde bir şey yok sırf lastik satmak için adamın lastiğinin yanağını kestiriyorlar." sözleri dikkat çekti.