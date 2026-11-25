ABD'de gıda sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kaliforniya merkezli bir şirket, hayvan kesimine ihtiyaç duyulmadan, tavuklardan alınan hücrelerin özel tanklarda çoğaltılmasıyla elde edilen tavuk etinin geniş ölçekli ticari üretimine başladı. Söz konusu ürün, restoranların menülerinde de yerini aldı.

Bitkisel et alternatiflerinin aksine doğrudan hayvan hücrelerinden elde edilen ürün, geleneksel tavuk etinin tat ve dokusuna benzer özellikler taşıyacak şekilde geliştirildi.Şirket, 17 Kasım'da yaptığı açıklamayla uzun yıllardır üzerinde çalıştığı üretim yöntemini ticari ölçekte hayata geçirdiğini duyurdu.

20 BİN LİTREYİ AŞAN KAPASİTEYE SAHİP TANKLARDA ÜRETİLİYOR

Üretim aşamasında tavuklardan elde edilen hücreler, gelişimleri için ihtiyaç duydukları besin maddelerini içeren özel tanklara alınıyor. Sıcaklık ve beslenme koşullarının kontrollü şekilde sağlandığı bu tanklarda hücrelerin çoğaltılması gerçekleştiriliyor.

İstenilen miktara ulaşan hücreler, soya proteini, bezelye lifi ve zeytinyağı gibi bitkisel bileşenlerle birleştirilerek çeşitli tavuk eti ürünleri elde ediliyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ 10 BİN KAT ARTIRILDI

20 bin litrenin üzerinde kapasiteye sahip tankların bulunduğu tesiste yıllık 450 tondan fazla nihai ürün üretilebiliyor. Şirket, geliştirdiği üretim yöntemiyle kapasitesini 10 bin kat artırdığını bildirdi. Yaklaşık 2 bin metrekareden daha küçük bir alanda yapılan üretim sayesinde geleneksel tavuk yetiştiriciliğinde ihtiyaç duyulan geniş araziler ve kümesler kullanılmıyor.

HELAL SERTİFİKASI DA VERİLDİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) güvenlik değerlendirmesini tamamladığı ürün, ABD Tarım Bakanlığından (USDA) da etiket onayı aldı.

Şirket, yaklaşık bir yıl devam eden değerlendirme sürecinin ardından ürüne helal sertifikası verildiğini de açıkladı. İlk aşamada Kaliforniya'daki bazı restoranlarda ve üniversite yemekhanelerinde tüketicilerle buluşturulan tavuk eti, çeşitli yemeklerin hazırlanmasında kullanılıyor.

Şirketin kurucusu Uma Valeti, üretim maliyetlerinde sağlanan düşüşle birlikte ürünün fiyatının üst segment organik tavuk etiyle rekabet edebilecek düzeye ulaştığını ifade etti.

SIRADA MARKET RAFLARI VAR

green queen'in yer verdiği habere göre, şirket önümüzdeki süreçte üretim kapasitesini daha da artırmayı, restoranlarla sınırlı satış ağını genişletmeyi ve hayvan kesilmeden üretilen tavuk etini market raflarına taşımayı amaçlıyor.