AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HER KİM OLURSA OLSUN HESAP VERECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları;

"Sayın Cumhurbaşkanımız Fon olayının sonuna kadar gidileceğini belirtti. Fon meselesinde mücadelemiz sürüyor. Olayın bütün boyutlarını ortaya çıkaracağız. Sonuç alıcı bir yaklaşım yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kurulan fon koordinasyon kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Dolandırıcılarla yatırımcılar hassas bir şekilde ayrılıyor. Kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı bir tavırdayız. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi en önemli maddelerimizden biri.

Adli süreçler ciddi bir şekilde ilerletiyor. Kararlı bir şekilde ilerliyor. Piyasaya saldıran bağlantısı olan kişiler için güçlü adımlar atılıyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak tabloda önemli sonuçlar doğuracaktır. Çalışmalar güçlü bir şekilde devam etmektedir. Fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri her kim olursa olsun hukuk önemde hesap vereceklerdir. Bunun için yargı süreçleri güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Veriler birleştirilerek mücadele sürdürülüyor. Alınması gereken tedbirler var. Bir daha böyle bir sürecin olmaması için. "