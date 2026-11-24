Olay, önceki gün Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU ORMANDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ekipler, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl’ü ormanda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlunun öldüğü belirlendi. Yapılan otopsinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır