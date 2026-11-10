Siyaset gündeminde tartışma yaratan para iddiaları yargıya taşındı. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiği yönündeki iddiaların ardından Yeni Parti lideri Özel, Emir Sarıgül hakkında hukuki süreç başlattı.
Özgür Özel'in, söz konusu iddiaların kişilik haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesiyle Emir Sarıgül'e karşı dava açtığı öğrenildi.
Özel, açtığı manevi tazminat davasında 1 milyon TL talep etti.
Söz konusu, dava talebinin görüntüsünü ise gazeteci Muratcan Altuntoprak paylaştı: