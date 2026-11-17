Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’ye düzenlendiği bildirilen polis operasyonuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Halk TV’nin ardından Sözcü TV’nin de hedef alındığını belirten Özel, iktidarın eleştirilere ve gerçeklerin kamuoyuna duyurulmasına tahammül edemediğini savundu.

"ARTIK EN KÜÇÜK ELEŞTİRİYE BİLE TAHAMMÜLLERİ KALMADI"

Özel, paylaşımında, “Halk TV’nin ardından şimdi de Sözcü TV’nin kapısında polisler var, kayyım var! Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: "YAZIKLAR OLSUN"

İktidarın kendisinden olmayan herkesi susturmaya çalıştığını savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa, kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun!”

“NE SUSACAĞIZ NE KORKACAĞIZ NE DE TESLİM OLACAĞIZ”

Muhalefetin baskılar karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Özel, “Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız. Bu milletin sesinin yükselmesine, isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız.” dedi.

BİR TEPKİ DE MÜSAVAT DERVİŞOĞLU’NDAN GELDİ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SÖZCÜ TV’ye yapılan operasyon ve fiili çökme girişimi, hangi gerekçeye dayandırılmaya çalışılırsa çalışılsın; demokrasiye, hukuka, adalet duygusuna ve halkın haber alma hürriyetine yöneltilmiş açık bir darbedir. Türkiye konuşacak ve hakikatin sesi susturulamayacaktır!.." ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: "ÜLKEMİZ BU GÖRÜNTÜLERİ HAK ETMİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kayyum kararına tepki gösterdi. Yavaş, "Yargıtay’ın bozduğu bir dosya gerekçe gösterilerek Sözcü TV’ye kayyum atanıyor. Üstelik gerekçe gösterilen fiilin, Sözcü TV’nin henüz yayın hayatında olmadığı bir döneme ait olduğu belirtiliyor. Hukukun temelinde adalet, demokrasinin temelinde ise özgür basın vardır. Ülkemiz bu görüntüleri hak etmiyor" dedi.

"HALKIN HABER ALMA HAKKINDA BİR DARBE DAHA VURULMUŞ DURUMDA"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da konuyla ilgili olarak KRT'ye konuştu. Baş, "Halkın haber alma hakkına bir darbe daha vurulmuş durumda. Siz medyanın yüzde 99'unu gasp etseniz bile, oralarda istediklerinizi konuştursanız bile, o küçücük alandan sızan ufacık gerçekler sizin milyarlarca harcayarak kurduğunuz o yalan düzeni paramparça edebiliyor" ifadelerini kullandı.

HATİMOĞULLARI: "ARTIK YETER"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da karara tepki gösterdi. Hatimoğulları, "Artık yeter!

Kayyımı olağan bir yönetim biçimi haline getiremezsiniz! Halk TV’den sonra şimdi de Sözcü TV’ye kayyım atandı. Kayyım, muhalif basını susturmanın olağan aracına dönüştürüldü. Basın tek sesliliğe zorlanıyor, halkın haber alma hakkı gasp ediliyor. Bu kayyım düzenini kabul etmiyoruz! Hiçbir baskı, halkın gerçeğe ulaşma hakkını ortadan kaldıramaz. Gözaltındaki yöneticiler derhal serbest bırakılmalı, kayyım kararı kaldırılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

HALK TV’YE DE KAYYUM ATANMIŞTI

14 Ekim 2026’da Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına da polis operasyonu düzenlenmiş, kanala kayyum atanarak televizyon yayını durdurulmuştu.

Operasyon, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilmişti.