Rum lider Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bir AB yetkilisiyle görüşmesinin ardından Türkiye-AB ilişkilerinde ilerlemeyi Kıbrıs meselesindeki gelişmelere bağladı. Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la görüşmesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılacağı üçlü bir toplantı beklediğini söyledi.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde Kıbrıs meselesi üzerinden yaşanan görüş ayrılıkları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yeniden gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın AB yetkilisiyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin Kıbrıs meselesinden bağımsız değerlendirilmesine karşı çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma günü Ankara’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile bir araya gelmişti.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde ilerleme sağlanması için Kıbrıs sorununda gelişme yaşanması gerektiğini belirten Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesini Türkiye ile ilişkilerinde dikkate alması gerektiğini savundu.

ÜÇLÜ TOPLANTI GÜNDEMDE

Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelere de değinen Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü toplantı düzenlenmesini beklediğini belirtti. Hristodulidis, söz konusu toplantının genişletilmiş konferansa ve müzakerelerin yeniden başlamasına zemin hazırlamasını istediğini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır