Kaza, saat 20.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Y. (23) idaresindeki kamyonet, önünde seyir halinde olan Burak B. (19) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Burak B. ile araçta bulunan Bahattin Ö., İlyas P. ve Altay K. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır