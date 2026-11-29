Kaza, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Aydın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje çıktı. Otomobil, ardından demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Gündoğdu Aydın ile aynı araçta bulunan Emine Aydın, Doruk Aydın ve Emir Enes Uslu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan ailenin Hakkari’de askerde olan yakınlarının yemin törenine katılıp Bursa İnegöl’e giderken kaza yaptıkları öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır