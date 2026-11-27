Samsun'da, 27 Kasım Cuma 2026 tarihinde ilginç bir hava durumu söz konusu. Bugün hava ılımlı. Zaman zaman yerel değişkenlikler gözlemleniyor. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Dışarıda geçireceğiniz saatler için uygun bir ortam sunuyor. Bu sıcaklık, şehrin iklimine uygun. Yerel halk ve ziyaretçiler keyifle dışarıda zaman geçirebiliyor.

Hava genel olarak parçalı bulutlu. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer kapalı bir hava bekleniyor. Kısa sürede gök gürültülü fırtınalarla yağışlar yaşanabilir. Dışarıda olmayı planlayanların şemsiye veya su geçirmeyen giysi alması faydalı. Havanın dinamik yapısı sürprizlere açık. Bugünkü hava durumu sürekli değişkenlik arz ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava daha soğuyacak. Tahminlere göre, 28-29 Kasım tarihleri arasında sıcaklık 16 ile 19 derece arasında seyredecek. Şehir sakinlerinin kalın giysiler giymeleri tavsiye ediliyor. Hava daha çok kapalı olacak. Bazı bölgelerde yoğun yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlanmamalı. Indoor aktiviteleri tercih etmek daha iyi bir seçenek.

Samsun'un iklim yapısı içinde yağışlı hava durumları olağan. Ancak bu durumun getirdiği zorluklar unutulmamalı. Yürüyüş yapmayı sevenler kaygan zeminlere dikkat etmeli. Sağlam ayakkabılar giymeleri öneriliyor. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önem taşıyor. Sağlık ve güvenlik açısından dikkatli hareket edilmesi hatırlatılmalı.

27 Kasım Cuma günü Samsun'da etkileyici bir hava durumu var. Uygun dış mekan etkinlikleri planlamak mümkün. Ancak önümüzdeki günler için temkinli yaklaşmak en iyisi. Yağışlı günlere hazırlıklı olmak, ruh halinde olumlu etkiler yaratacaktır.