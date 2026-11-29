Samsun hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait anlık, doğrulanmış ölçümlere erişemiyorum. Bu yüzden gün içindeki sıcaklıkları, yağış saatlerini kesin bilgi gibi vermek doğru olmaz. Mevsim koşulları dikkate alındığında Samsun’da günün serin, çoğunlukla bulutlu geçmesi beklenebilir. Gündüz sıcaklığı 10-15 derece civarında olabilir. Akşam saatlerinde hava daha soğuk hissedilebilir. Yağış ihtimali bulunduğundan, dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminini kontrol etmekte fayda var.

“Bugünkü hava nasıl?” diye merak edenler, kıyı kesimlerinde rüzgârın havayı daha serin hissettirebileceğini dikkate almalı. Gün içinde kısa süreli dışarı çıkacak olsanız bile suya dayanıklı mont almak iyi olabilir. Akşam için daha kalın giyinmek uygun bir tercih sayılır. Sahil çevresinde rüzgârın etkisi artabilir. Yürüyüş ya da yolculuk planlarını buna göre yapmak rahatlık sağlar.

Önümüzdeki günlerde Samsun hava durumu, sonbahar sonuna özgü değişken koşullar gösterebilir. Bulutlu aralıkların yanı sıra yer yer yağış görülebilir. Sıcaklıklarda gündüzle gece arasında belirgin farklar yaşanabilir. Bu değerlendirme mevsimsel genel beklentiye dayanıyor. Kesin tahmin niteliği taşımıyor. Plan yaparken güncel tahminleri yeniden kontrol etmek önem taşıyor. Özellikle uzun süre dışarıda kalacaksanız hazırlıklı olun.