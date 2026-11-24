Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçla bağlantılı kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Samsun merkezli olmak üzere İstanbul’un da aralarında bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 74 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Operasyonda firari şüphelilerin tamamı da yakalandı. 3 kişinin asker, 2 kişinin ise cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, toplam gözaltı sayısı 75’e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır