Yeni Parti TBMM'deki grup toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atıldı.

ÇELİK'TEN TEPKİ: "EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Yeni Parti grubunun "Diktatör Erdoğan' sloganına AK Parti'den art arda tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz.

Bazılarının Yeni Parti grup toplantısında slogan atarak “diktatörlük” ve “faşizm” gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür.

Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakarlığın en açık göstergesidir.

Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır.

Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir" dedi.

EFKAN ALA: "MİLLET İRADESİNE YÖNELTİLMİŞ BİR SAYGISIZLIKTIR"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise "Yeni Parti’nin Meclis’teki grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik atılan sloganları şiddetle kınıyoruz. Bu, millet iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır.

Milletin önüne sandık konuldu, millet tercihini yaptı. 2023'te milletin iradesiyle ülkeyi yönetme sorumluluğu emanet edildi. Bu emaneti akla sığmayan kavramlarla yaftalamak, o sandığa oy atan milyonlarca vatandaşa hakaret etmektir.

Yeni Parti yönetimine çağrımız açıktır: Meclis kürsüsünün ağırlığına yakışan bir dile dönün. Millet iradesine saygı, demokrasinin ilk şartıdır" ifadelerine yer verdi.