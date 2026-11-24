24 Kasım Salı 2026'daki hava durumu, Şanlıurfa halkı için ilgi çekici bilgiler sunuyor. Bugün hava, yaklaşık 20 derece civarında. Sıcaklık, ay boyunca mevsim normallerinde seyrediyor. Hava, gün içerisinde hafif yükseliyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin bir havaya dönüşüyor. Bu durum, giyim tercihlerinde kat kat giyinme gerektirebilir. Havanın genel durumu hafif bulutlu. Gün ortasında güneşli bir hava da görülebilir. Ani değişimler yaşanabileceği akılda tutulmalıdır.

Günler ilerledikçe hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Hafif bulutlu ve zaman zaman kapalı bir hava öngörülüyor. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. 26 Kasım Perşembe günü sıcaklık devam edecek. Ancak hava daha çok kapalı olacak. Önümüzdeki günler, Şanlıurfa sakinleri için serin ve değişken bir seyir izleyebilir.

Böyle bir hava koşulunda, dışarıda olanlara bazı önerilerde bulunmak gerekir. Sabah evden çıkarken üzerinize fazla giysi almak, gün içerisinde konfor sağlayabilir. Eğer açık havada vakit geçirecekseniz, ani hava değişikliklerine hazırlıklı olun. Yanınıza su almak, sıcak günlerde susuz kalmamanız için önemlidir. Bu günlerde piknik ve yürüyüş gibi dış mekan aktiviteleri için uygun zamanlar olabilir. Ancak hava durumunu takip etmeyi unutmayın.

Bugünkü hava durumu Şanlıurfa'da 20 derece civarında ve hafif bulutlu. Önümüzdeki günler ise daha değişken olacak. Farklı sıcaklık aralıkları ile karşılaşacağız. Hava koşullarına göre giyiminizi planlamak önemlidir. Dışarıdaki aktivitelerinizi de buna göre ayarlamak, konforunuzu artırır. Şanlıurfa’da havaların nasıl seyredeceğini takip edin. Doğal şartlar her zaman sürprizler barındırabilir.