İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan arayışı sürerken hayvanın nereden geldiği hala bilinmiyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aslanın tavuklara dokunmadan yoluna devam etmesi, bir sahibi olabileceği kuşkusunu akıllara getirdi. Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bunun kesin bir bilgi olmadığını vurguladı.

MUHTARLIK KRİZ MASASI OLARAK BELİRLENDİ

Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalar bu sabah daha da yoğunlaştırıldı. Ekipler, Uskumruköy Mahalle Muhtarlığını kriz masası olarak belirleyerek çalışmaları buradan koordine ediyor. Çalışmalarda dişi olduğu değerlendirilen aslanın canlı ele geçirilmesi için jandarma ve ilçe zabıta ekipleri seferber oldu.

VİLLALARIN ÇEVRESİNDE EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Aslanın bulunduğu değerlendirilen ormanlık alan ile yanında bulunan villaların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan arama çalışmaları dronla da görüntülendi.

5 AYRI NOKTADA DRONLARLA ARAMALAR YAPILIYOR

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam arama çalışmalarının yoğunlaştığı 50 dönümlük ormanlık alanda termal dronlarla yapılan taramada herhangi bir ısı tespit edilemediğini söyledi.

Bu nedenle ekiplerin çalışma alanını değiştirmiş olabileceğini ifade eden Aksu, şu anda Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy hattında 5 ayrı noktada dronlarla arama yapıldığını bildirdi.

Aslanın görüldüğü son noktanın doğrudan orman koridoruna bağlanmadığını, hayvanın ilerleyebilmesi için villa bölgelerinden geçmesi gerektiğini belirten Aksu, gece saatlerinde hangi güzergahı kullandığının bilinmediğini kaydetti.

Vatandaşlardan gelecek ihbarların arama çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Aksu, "İhbarlar bizim için çok kıymetli. En çok ümit ettiğim, buradan az önce bir 'vahşi hayvan geçti' tarzında bir ihbar almış olsaydık ona yoğunlaşacaktık. O imkanımız da olmadı." dedi.

Belgrad Ormanı'nın yaklaşık 54 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsadığına dikkati çeken Aksu, aslanın aç kaldığında 35-40 kilometre yol kat edebileceğini aktararak arama çalışmalarının kolay olmadığını dile getirdi.

Aksu, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Sarıyer Belediyesi ve jandarma ekiplerinin arama faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

ASLANIN SAHİBİ BELİRSİZ

Aslanın kime ait olduğuna ilişkin henüz bir tespit bulunmadığını söyleyen Aksu, kamuoyuna yansıyan görüntülerde hayvanın tavukların yanından geçmesine rağmen onlara zarar vermediğinin görüldüğünü aktararak şöyle konuştu:

"Bu anlamda genel herkesin kafasında şu şüpheyi oluşturuyor, yani bu sanki birisi tarafından büyütülmüş bir aslan diye düşünülüyor. Ama bu kesin bilgi değil, böyle demek doğru değil. Sonuçta bu bir aslan ve tabii ki ne olursa olsun tehlikeli. Eğer yetiştirilmişse bir sahibi varsa onun kendisi çıkıp 'benim bunun sahibi' demedikten sonra bizim onu bilme şansımız yok ya da bir ihbar olacak ki bileceğiz. Onu şu anda bilemiyoruz. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz, bu gördüğümüz hayvanı bulmaya çalışıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunulmuştu.

Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğüne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçmişti.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemişti.

İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edilmişti.

Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma açılmış, soruşturma kapsamında aslanın sahibinin kim olduğu ve nereden kaçtığı araştırılmaya başlamıştı.



Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır