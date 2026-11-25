Sözcü TV'de kayyım atanmasının ardından başlayan değişim süreci devam ediyor. Kanalın sabah ve ana haber bültenleriyle tartışma programlarının yayından kaldırılmasının ardından gözler yeni yayın kadrosuna çevrildi. Bu arada Serap Belovacıklı'nın yeni yönetimle anlaştığı ve ana haber bültenini sunacağı iddiası gündeme geldi. İddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Belovacıklı'dan açıklama geldi.

SERAP BELOVACIKLI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Belovacıklı, ana habere çıkacağı yönündeki iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Herkes yorum yaptı, söyleyeyim. Şu an kanalda her şey belirsiz. Ben de ana habere çıkmıyorum arkadaşlar. Bir sakin olalım lütfen."

NE OLMUŞTU?

Kayyım atanmasının ardından Sözcü TV'nin yayın akışında değişikliklere gidilmiş, ana haber ve sabah bültenleriyle bazı tartışma programları yayından kaldırılmıştı.