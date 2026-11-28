Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar hakkında konuştu.

"ABULLAH GÜL'ÜN DESTEKLEDİĞİ ADAY..."

Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin geçmiş döneme kıyasla daha yakın olduğunun altını çizen Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Abdullah Gül ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arası çok iyi. Hiç olmadığı kadar yakın ve samimi görüşüyorlar. Abdullah Gül’ün desteklediği aday Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum."

"ADAY OLUR MU SORUSU?" YİNE GÜNDEMDE

Sinan Burhan'ın açıklaması, Abdullah Gül'ün olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin siyasi kulislerde dillendirilen iddiaları yeniden gündeme taşıdı.