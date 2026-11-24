Olay, saat 15.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve Filiz F., 34 NJ 6552 plakalı otomobilini yakın bir noktaya park ederek pazara girdi.

OTOMOBİL PAZAR ALANINA DALDI

Bir süre sonra kaymaya başlayan otomobil, pazar yerindeki Salise S.’ye çarptı. Otomobilin altında sürüklenen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI KADININ BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından yaralı kadının yanına gelen otomobil sürücüsü uzun süre gözyaşı döktü. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi ve sürücünün gözyaşlarına hakim olamadığı anlar kameraya yansıdı.

Salise S., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanmayan sürücü ise olayın şokuyla uzun süre gözyaşı döktü. Kadın sürücü tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park edilen otomobilin kaymaya başladığı anlar görülüyor. Kayan otomobil pazar yerine giriyor. Otomobil pazarda kadını sürükleyerek yaralanmasına neden oluyor. Otomobilin hareket ettiğini gören 1 kişi ise koşsa da aracı durduramıyor

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır