Niğde’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 272 bin 621 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Narkotik ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, ’Sokaklar Güvende’ parolasıyla operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda toplam 272 bin 621 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır