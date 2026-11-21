Aydın’ın Söke ilçesinde akciğer kanseri ve KOAH hastalıklarına karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirildi. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Dr. Rukiye Elif Batur tarafından Ağaçlı Köyü’nde düzenlenen eğitimde, vatandaşlara akciğer kanseri ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında bilgi verildi. Eğitimde hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan risk faktörleri, belirtileri ve korunma yöntemleri ele alınırken, erken tanının tedavi sürecindeki önemine dikkat çekildi.

Öte yandan tütün kullanımının bırakılmasına yönelik destek hizmetlerine de değinilen bilgilendirmede, Söke Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde Sigara Bırakma Polikliniği hizmeti verildiği hatırlatıldı. Vatandaşların sigarayı bırakma sürecinde danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanabileceği belirtilerek sağlıklı yaşam konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır