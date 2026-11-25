Son dakika haberi: 1. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.
MYK listesinde CHP'de uzun yıllar kritik görevler üstlenmiş birçok isim yer aldı.
İŞTE YENİ PARTİ MYK ÜYELERİ
İDARİ GÖREVLER
- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
- Parti Sözcüsü: Salih Uzun
- Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin
- Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
- Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftçi Binici
- Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün
- Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut
- Halkla İlişkiler: Aylin Yaman
- Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç
- Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner
- Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen
- Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin
- Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre
POLİTİKA KURULLARI
- Adalet Politikaları: Zeynel Emre
- Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan
- Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı
- Dış Politika: Mithat Çelikpala
- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
- İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan
- Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş
- Sağlık Politikaları: Kayhan Pala
- Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu
- Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say
- Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka
- İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu
- Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcıer
- Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz